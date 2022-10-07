Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Средний размер ипотеки в Москве вдвое превышает показатель по России

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года средний размер ипотечного кредита в Москве более чем в два раза превысил средний показатель по России, сообщили в пресс-службе главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу.

"Средний размер ипотечного кредита в Москве в августе 2022 года составил 7,9 млн рублей, а в Московской области - 5,9 млн рублей. В целом по России средний размер ипотеки - 3,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего в Московском регионе объем выданных кредитов в августе вырос на 23% по сравнению с июлем. Это связывают с ростом выданных ипотек на "вторичку", а также со скидкой до 15% на квартиры в Москве. Также показатели связывают с выгодными ценовыми условиями на фоне снижения ключевой ставки Банка России.

Аналитики подсчитали, что за август этого года в Московском регионе выдали ипотечных кредитов на 104,3 млрд рублей (в столице - 65,2 млрд рублей, в Подмосковье - 39,1 млрд).

При этом за месяц ипотечные ставки практически не изменились. В Подмосковье показатель вырос на 0,1 п.п. до 5,8% годовых, а в Москве снизился на 0,1 п.п. до 6%.

Ранее ЦБ сообщал, что ипотечных кредитов, выданных банками в январе-августе 2022 года, составил 2 679,1 млрд рублей, что на 24,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В августе банки предоставили заемщикам жилищные кредиты на общую сумму 457,7 млрд рублей, что на 34% больше по сравнению с июлем (341,6 млрд рублей) и на 4,3% больше по сравнению с августом 2021 года (439 млрд рублей). При этом количество предоставленных в августе кредитов увеличилось по сравнению с июлем на 33,1%, до 121,9 тысячи с 91,6 тысячи, по сравнению с августом прошлого года - снизилось на 19,2% со 150,8 тысячи.

Москва Банк России Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Международные резервы РФ в сентябре снизились на 4,4% до $540,7 млрд

Основанные в Китае криптобиржи Binance и Huobi не вводили новых ограничений для россиян

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Global Fashion Group продаст Lamoda владельцу "Стокманна" Якову Панченко

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд
Арест братьев Магомедовых

Мосгорсуд признал законным взыскание с братьев Магомедовых $750 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });