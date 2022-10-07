Средний размер ипотеки в Москве вдвое превышает показатель по России

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года средний размер ипотечного кредита в Москве более чем в два раза превысил средний показатель по России, сообщили в пресс-службе главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу.

"Средний размер ипотечного кредита в Москве в августе 2022 года составил 7,9 млн рублей, а в Московской области - 5,9 млн рублей. В целом по России средний размер ипотеки - 3,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего в Московском регионе объем выданных кредитов в августе вырос на 23% по сравнению с июлем. Это связывают с ростом выданных ипотек на "вторичку", а также со скидкой до 15% на квартиры в Москве. Также показатели связывают с выгодными ценовыми условиями на фоне снижения ключевой ставки Банка России.

Аналитики подсчитали, что за август этого года в Московском регионе выдали ипотечных кредитов на 104,3 млрд рублей (в столице - 65,2 млрд рублей, в Подмосковье - 39,1 млрд).

При этом за месяц ипотечные ставки практически не изменились. В Подмосковье показатель вырос на 0,1 п.п. до 5,8% годовых, а в Москве снизился на 0,1 п.п. до 6%.

Ранее ЦБ сообщал, что ипотечных кредитов, выданных банками в январе-августе 2022 года, составил 2 679,1 млрд рублей, что на 24,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В августе банки предоставили заемщикам жилищные кредиты на общую сумму 457,7 млрд рублей, что на 34% больше по сравнению с июлем (341,6 млрд рублей) и на 4,3% больше по сравнению с августом 2021 года (439 млрд рублей). При этом количество предоставленных в августе кредитов увеличилось по сравнению с июлем на 33,1%, до 121,9 тысячи с 91,6 тысячи, по сравнению с августом прошлого года - снизилось на 19,2% со 150,8 тысячи.