Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов из-за отсечек "Газпрома" и "Татнефти"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов из-за отсечки полугодовых дивидендов "Газпрома" и "Татнефти", также локальное давление утром оказала эскалация геополитической напряженности после украинского теракта на Крымском мосту и ответных действий России. Индекс МосБиржи после утреннего обвала ниже 1800 пунктов смог отскочить выше 1900 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом большинство "фишек" выросло в цене в рамках коррекции.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1916,97 пункта (-1,4%, минимум сессии - 1775,04 пункта), индекс РТС - 963,88 пункта (-4,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,8%.

Доллар к 18:50 по московскому времени подорожал до 62,71 рубля (+1,71 рубля), максимум сессии - 63,1 руб./$1 - пик с 11 августа.

Подорожали расписки OZON (+6,8%), TCS Group (+4,9%), акции "ММК" (+4,8%), "РусГидро" (+4,3%), "НОВАТЭКа" (+3,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,8% и +2,3% "префы"), АФК "Система" (+2,6%), "Норникеля" (+2,6%), Сбербанка (+2,5% и +2,2% "префы"), "Газпром нефти" (+2,4%), ВТБ (+2%), "Яндекса" (+1,9%), "НЛМК" (+1,6%), UC Rusal (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Магнита" (+1,5%), "Северстали" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), Московской биржи (+0,4%).

Акции "Газпрома" в начале торгов падали в район 137 рублей (-29,7%), "Татнефти" - в район 300 рублей (-18%). Из-за падения акций "Газпрома" более чем на 20% "Мосбиржа" проводила по ним дискретный аукцион с 10:15 до 10:45 по Москве.

Однако к вечеру акции "Газпрома" отскочили до 163,8 рубля (-18,7%), "Татнефти" - до 354 рублей (-4%). Дивиденды "Газпрома" за первое полугодие составляют 51,03 рубля на акцию, "Татнефти" - 32,71 рубля на все виды акций.

Подешевели также акции Polymetal (-2,7%), ПАО "Полюс" (-2,4%), "Интер РАО" (-1,1%), "МТС" (-0,8%).

Инцидент с Крымским мостом

Организаторами теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. Также Путин отметил в понедельник, что спецслужбы Украины совершили три теракта в отношении Курской АЭС, однако России удалось не допустить серьезных последствий от этих терактов, кроме того, Киев пытался подорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкого потока".

По словам Путина, действия Киева, который фактически поставил себя на одну доску с международными террористами, нельзя было оставить без ответа, по предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз, подчеркнул президент России.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге в понедельник, что в ходе утреннего массированного удара по Украине все назначенные цели были поражены.

Оценки аналитиков

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, в аутсайдерах дня ожидаемо оказались бумаги "Газпрома" и "Татнефти" после прохождения дивидендной отсечки. Бумаги "СПБ биржи" выросли в связи с запуском торгов еще 42 китайскими акциями, так как это будет способствовать увеличению комиссионных сборов торговой площадки. Акции "Лензолота" поддержал выход отчета по РСБУ за январь-сентябрь, согласно которому чистая прибыль компании выросла более чем в 10 раз. Доходы по статье "прочие" увеличились больше чем впятеро, в то время как прочие расходы сократились втрое относительно аналогичного периода в прошлом году.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, помимо дивидендных отсечек негативным фактором для рынка в понедельник стало усиление геополитической напряженности, хотя в течение торгов значительную часть потерь удалось отыграть.

Дивидендные "гэпы" в бумагах "Газпрома" и "Татнефти", занимающих в индексе МосБиржи совокупно более 17%, явились определяющим фактором снижения рынка на старте недели. Эскалация в геополитическом поле послужила косвенным негативным фактором, при этом внешний фон также был преимущественно пессимистичным. В 2023 году мировой экономике угрожает рецессия, об этом в понедельник сообщили директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.

Тренд на ослабление рубля в сочетании с высоким уровнем цен на нефть формируют благоприятную конъюнктуру для тяжеловесных акций нефтяных компаний. В данных условиях в течение недели индекс МосБиржи может вернуться ближе к 2000 пунктам, а в ближайшие сессии вероятно разнонаправленное движение индекса в зоне 1900-2000 пунктов. Во вторник индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 1875-2000 пунктов, полагает Бахтин.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов также отмечает, что рынок акций к закрытию смог отыграть большую часть утренних потерь индексов. Индекс МосБиржи падал ниже 1800 пунктов ввиду как дивидендных "отсечек", так и обострения ситуации на Украине. Но в дальнейшем смог отскочить и вернуться выше 1900 пунктов, благодаря ослаблению рубля и повышению спроса на сильно подешевевшие "фишки", ряд из которых также обновляли минимумы года.

Произошедшее внутридневное восходящее движение "фишек" дает основания ожидать попыток восстановления индекса МосБиржи в направлении зоны 2000-2050 пунктов, не удержанной в минувший четверг. Более высоких целей по рынку пока не просматривается, учитывая в значительной степени технический характер отскока и высокую степень геополитической напряженности, полагает аналитик.

Азия

В Азии в понедельник преобладало снижение индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованиями по случаю Дня здоровья и спорта, южнокорейский индекс Kospi просел на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite после недельных выходных упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 3%), после локального отскока днем вновь проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,5%), также снижаются Штаты (индексы теряют 0,4-1,1%).

Китайские фондовые индексы упали после того, как США усилили меры по контролю за экспортом полупроводниковой продукции в Китай. Власти США в пятницу ввели новые ограничения на поставки передовых чипов и оборудования для производства полупроводников в Китай для предотвращения развития военной отрасли КНР за счет этой продукции.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены умеренно просели после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $97,13 за баррель (-0,8% и +3,7% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $92,2 за баррель (-0,5% и +4,7% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 15%, WTI - на 16,5%.

Опасения рынка, связанные с возможностью падения спроса на энергоносители вслед за ослаблением мировой экономики в результате быстрого ужесточения политики мировыми центробанками, сохраняются, отмечает агентство Bloomberg.

Сильные статданные по рынку труда США были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) может вновь поднять ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании.

Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем - это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже выросли акции ПАО "СПБ биржа" (+11,5%), расписки Cian (+9,5%), Globaltrans (+8,6%), акции ПАО "Лензолото" (+7,7% и +4,8% "префы"), "Ижстали" (+7,3%), "Энел Россия" (+6,6%), ПАО "Электроцинк" (+5,8%), расписки VK (+5,6%).

"СПБ биржа" 12 октября начнет торги еще 42 акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже, сообщается в информации на сайте биржи.

Лидерами отката выступили "префы" "Татнефти" (-6%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (-3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-2,5%), ПАО "Южный Кузбасс" (-2,3%), ПАО "Инград" (-2,2%), ПАО "Южуралникель" (-2%), ПАО "РКК "Энергия" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,39 млрд рублей (из них 17,87 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,39 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,14 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").