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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Эксперты спрогнозировали рост выплат авиатопливного демпфера в октябре на 43%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Компенсация затрат российских авиакомпаний на керосин за счет демпфирующего механизма в октябре может вырасти примерно на 43% относительно сентябрьского значения, до 15,26 тыс. руб. на каждую тонну использованного топлива. Об этом говорится в обзоре исследовательской группы "Петромаркет".

Прогноз основан на инерционном сценарии, при котором до конца октября цены на нефтепродукты в Северо-Западной Европе (СЗЕ), а также курс доллара продержатся на уровне 7 числа месяца. Крек-спред на авиакеросин в СЗЕ на прошедшей неделе увеличился на $139/т, до $436/т, сказано в обзоре.

В сентябре, по оценке "Петромаркета", государство компенсировало авиаперевозчикам 10,7 тыс. руб. на каждую тонну топлива (первоначальная оценка была на уровне 14,21 тыс. руб.)

Керосиновый демпфер заработал для авиакомпаний в сентябре прошлого года. Бюджет компенсирует им 65% разницы между экспортной стоимостью керосина и установленной государством отсечкой. В 2022 году эта отсечка составляет 55,9 тыс. руб.

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