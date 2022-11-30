Авиакеросин в РФ в 2022 году подорожал более чем на 45%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость авиакеросина в РФ в 2022 году выросла более чем на 45% относительно прошлого года, заявил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства.

"У нас стоимость авиационного керосина в текущем году по сравнению с 2021 годом выросла более чем на 45%, а керосин в стоимости билетов "сидит" (занимает долю - ИФ) более чем на 30%", - сказал Савельев.

Несмотря на это, благодаря господдержке удалось избежать роста цен на билеты, отметил он. Всего в этом году гражданская авиация получила порядка 172 млрд руб. госсубсидий.

"Благодаря субсидированию у нас отсутствовал всплеск стоимости билетов в летний период, несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний (...) Также мы не реагировали на инфляцию. По оценкам крупнейших авиакомпаний, если бы не было субсидирования, уровень полетов сократился бы на 20-25%", - заявил министр.

По его данным, с начала года российские авиакомпании перевезли 87 млн пассажиров. К концу года, по оценкам Минтранса, пассажиропоток составит 94-96 млн человек.