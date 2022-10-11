Рубль завершил торги снижением к доллару и евро на нежелании инвесторов рисковать

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро укрепились на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль упал к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к риску вслед за ростом геополитической напряженности из-за российско-украинского конфликта и на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ведущими мировыми центробанками.

Курс доллара США составил 63,66 руб. в 19:00, что на 97 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 64 рублей впервые с 7 июля. Евро стоил 62,48 руб., подорожав на 1,06 рубля. В ходе торгов евро превышал 63 рубля впервые с 11 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,01 рубля - до 63,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам торгов вторника на фоне геополитических рисков из-за российско-украинского конфликта, а также сохраняющихся опасений по поводу прогноза мировой экономики и перспектив дальнейшего роста процентных ставок.

Все большее число аналитиков, экспертов и официальных лиц прогнозируют спад в экономике мира в следующем году. В ходе совместного мероприятия в понедельник главы Международного валютного фонда и Всемирного банка предупредили о повышающихся рисках глобальной рецессии на фоне замедления темпов роста развитых экономик, рекордной инфляции и повышения процентных ставок.

МВФ во вторник ухудшил прогноз для роста мировой экономики в 2023 году до 2,7% с 2,9% в июле и 3,6% в апреле (в январе МВФ прогнозировал рост мирового ВВП на 3,8%). "ВВП стран, представляющих более трети мировой экономики, сократится в 2023 году, в то время как три крупнейшие экономики - США, Европейский Союз и Китай - продолжат буксовать. Словом, худшее еще впереди, и для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия", - говорится в докладе организации.

К началу следующего года уровень ключевой процентной ставки в США может немного превысить 4,5%, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс. По его словам, Федрезерву нужно будет удерживать ставку на высоком уровне в течение некоторого времени, чтобы охладить экономику и рынок труда.

Тем временем заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард накануне отметила необходимость ужесточения ДКП для замедления инфляции, но добавила, что решения Центробанка будут зависеть от поступающих статданных.

Банк России, который в заявлении по итогам сентябрьского совета директоров по ДКП впервые за долгое время не стал давать сигнал о будущих действиях, по-прежнему не намерен намекать рынку на свои шаги в отношении ключевой ставки.

На заседании 16 сентября ЦБ снизил ставку с 8% до 7,5%, следующее заседание, которое будет опорным, пройдет 28 октября.

"Совет директоров будет анализировать все изменения в ситуации, а также поступающие данные, исходя из этого примет решение по ставке 28 октября с опором на обновленный прогноз", - сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин журналистам, комментируя планы регулятора в области ДКП.

Говоря о вариантах, которые ЦБ будет рассматривать на заседании, он напомнил, что заранее такая информация не раскрывается. "Будут рассматриваться те варианты, которые предложат для рассмотрения", - заявил Заботкин.

По итогам опорных заседаний ЦБ публикует обновленный макропрогноз.

Инфляция в РФ в сентябре, по данным Росстата, составила 0,05% после дефляции в 0,52% в августе, немного превысив ожидания аналитиков (консенсус-прогноз экономистов по инфляции на сентябрь, подготовленный "Интерфаксом", предполагал нулевой показатель). За январь-сентябрь 2022 года цены в РФ выросли на 10,46%.

По словам Заботкина, сентябрьские данные по инфляции укладываются в траекторию, которую совет директоров ЦБ имел в виду, принимая решение по ставке 16 сентября.

Банк России по-прежнему планирует улучшить прогноз по динамике ВВП РФ на 2022 год, инфляция пока остается в рамках сентябрьского прогноза на конец года в 11-13%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов на конференции Cbonds "Корпоративное кредитование в России - 2022".

Он отметил, что сейчас наметился разворот в инфляционном тренде. "Аномально низкая инфляция, которая у нас наблюдалась с мая до середины сентября, эта аномально низкая инфляция осталась сейчас в прошлом, и инфляционная траектория, скорее, возвращается к нормальным, я бы даже сказал, целевым уровням", - подчеркнул он.

Банк России в 2023 году прогнозирует инфляцию на уровне 5-7%, ждет ее возвращения к цели в 4% в 2024 году, напомнил Тремасов.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2022 года составило $198,4 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($75,2 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-сентябре 2022 года увеличилось в 2,2 раза, до $238,0 млрд, по сравнению со $107,9 млрд за аналогичный период 2021 года.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, ключевую роль в динамике текущего счета платежного баланса сыграло положительное сальдо баланса товаров и услуг в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта и снижения стоимостных объемов импорта.

Объем российского экспорта товарами и услугами в январе-сентябре 2022 года составил $483,3 млрд, что на 28% больше объема экспорта за аналогичный период 2021 года ($378,9 млрд).

Объем импорта в январе-сентябре 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 10% - до $245,3 млрд с $271,2 млрд.

Согласно оценке ЦБ, в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом профицит счета текущих операций снизился на 32%, до $51,9 млрд с $76,7 млрд, профицит торговли товарами и услугами - на 24%, до $68,4 млрд с $90,3 млрд, объем экспорта снизился на 6%, до $153,0 млрд со $162,2 млрд.

Три этих квартальных показателя стали минимальными в 2022 году. В то же время импорт, который снизился во втором квартале по сравнению с первым кварталом до $71,9 млрд с $88,8 млрд, в третьем квартале вырос по сравнению со вторым кварталом на 18%, до $84,6 млрд, оказавшись только на 5% ниже показателя первого квартала.

Согласно обновленному в июле базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $80 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $243 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $277 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд. Вновь пересмотренный прогноз будет опубликован 28 октября.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в сентябре 2022 года вырос на 2,6% по отношению к августу, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-сентябре 2022 года реальный эффективный курс рубля вырос на 40,6%.

Нефть

Цены на нефть продолжают падать вечером во вторник на опасениях по поводу глобального спроса на топливо.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составляет $94,68 за баррель, что на 1,57% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,56 за баррель, что на 1,72% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 1,6% после публикации данных о том, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг. Индикатор во второй по величине экономике мира и крупнейшем импортере топлива опустился ниже этой отметки впервые за четыре месяца.

Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки, пишет издание Barron's. Такие меры могут быть связаны с ХХ съездом Коммунистической партии Китая, который начнется в Пекине 16 октября.

Дополнительное давление на котировки оказывают опасения трейдеров из-за рисков наступления глобальной экономической рецессии и, как следствие, снижения спроса на нефть.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, во вторник ослабление рубля продолжилось, доллар обновил максимум с начала июля, евро - августа. "К негативу, связанному с последними геополитическими новостями, добавился также фактор снижения нефтяных цен - фьючерсы Brent во вторник вернулись на уровни ниже $95 за баррель в связи с опасениями рецессии. В текущих условиях курс пары "доллар-рубль" в среду может попробовать обновить максимум уже с конца мая, превысив отметку в 64,6 руб. Тем не менее в среднесрочной перспективе у него сохраняется потенциал опуститься ниже 63 руб.", - говорит Григорьев.

"Во вторник доллар продолжил свое укрепление на российском рынке, продемонстрировав рост уже девятую торговую сессию подряд. К окончанию рабочего дня американская валюта поднялась выше 64 руб., обновив не только дневной пик, но и максимум с начала июля текущего года. Поддержку доллару на российском рынке оказывало укрепление индекса USD на глобальных площадках. Несмотря на то, что к окончанию рабочего дня индекс торговался лишь в небольшом плюсе, большую часть второй половины дня наблюдалось его заметное укрепление. Покупки USD обусловлены как в целом отсутствием аппетита глобальных инвесторов к риску на данный момент, так и сохранением ожиданий в отношении дальнейшего ужесточения ДКП ФРС. Также существенное давление на рубль продолжает оказывать обострение геополитической ситуации", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 11 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 360 млрд рублей (при лимите 1 трлн 360 млрд рублей и спросе 1 трлн 974,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,3% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 октября, банки разместили 1 трлн 390 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 1 трлн 718 млрд рублей) в среднем по ставке 7,33% годовых.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 октября на 1,3714 рубля, до 63,684 руб., и увеличил курс евро на 1,5462 рубля, до 62,3481 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 2,5316 рубля по отношению к пятнице и составил 63,9433 руб. В понедельник торги данным контрактом не проводились из-за праздничного выходного дня в США, где отмечается государственный праздник - День Колумба. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,3746 рубля относительно понедельника и составил 63,737 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 694,052 млн, из которых $1 млрд 281,943 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 412,109 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 1,8082 рубля, до 62,9596 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 1,4642 рубля, до 62,3859 руб.. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 596,467 млн, из которых EUR328,99 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 267,477 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая уменьшилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,09% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 8,15% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п., поднявшись до 8,17% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 1 б.п. - до 8,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 8,28% годовых.