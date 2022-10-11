Минфин счел, что инвесторы из недружественных стран стремятся на рынок РФ под вывеской дружественных

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы из "недружественных" стран уже ищут пути выхода на российский рынок, и скоро мы увидим их под вывеской дружественных, полагает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"По поводу изоляции. Я, честно говоря, не верю, что наш рынок станет изолированным, и мы даже не видим никаких предпосылок. Начну с иностранных инвесторов. Во-первых, уже сейчас появилась такая спекулятивная игра - постараться купить российские активы по дешевке на Западе и продать их в России подороже. Понятно, что ЦБ всячески этому препятствует, но это говорит о том, что все эти гневно потрясающие кулаками западные инвесторы на самом деле хотели бы заработать денег там, где они могут. И если они могут это делать в России, они с удовольствием поступятся всеми пресловутыми принципами", - сказал он в эфире радиостанции Москва ФМ.

"Во-вторых, я думаю, что очень скоро мы увидим этих самых инвесторов, скрывших свою личину под вывесками из других государств, которые являются нам дружественными", - сказал также он, отметив, что несколько таких случаев уже видел.

"Не хочу называть, через какие страны, чтобы не подсказывать никому, потому что понятно, что сейчас (это) в первую очередь спекулянты, которых я, честно говоря, не хотел бы видеть. Но люди интересуются рынком и ищут пути выхода на российский рынок. Это уже очевидно происходит", - отметил замминистра.