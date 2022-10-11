Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Минфин счел, что инвесторы из недружественных стран стремятся на рынок РФ под вывеской дружественных

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы из "недружественных" стран уже ищут пути выхода на российский рынок, и скоро мы увидим их под вывеской дружественных, полагает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"По поводу изоляции. Я, честно говоря, не верю, что наш рынок станет изолированным, и мы даже не видим никаких предпосылок. Начну с иностранных инвесторов. Во-первых, уже сейчас появилась такая спекулятивная игра - постараться купить российские активы по дешевке на Западе и продать их в России подороже. Понятно, что ЦБ всячески этому препятствует, но это говорит о том, что все эти гневно потрясающие кулаками западные инвесторы на самом деле хотели бы заработать денег там, где они могут. И если они могут это делать в России, они с удовольствием поступятся всеми пресловутыми принципами", - сказал он в эфире радиостанции Москва ФМ.

"Во-вторых, я думаю, что очень скоро мы увидим этих самых инвесторов, скрывших свою личину под вывесками из других государств, которые являются нам дружественными", - сказал также он, отметив, что несколько таких случаев уже видел.

"Не хочу называть, через какие страны, чтобы не подсказывать никому, потому что понятно, что сейчас (это) в первую очередь спекулянты, которых я, честно говоря, не хотел бы видеть. Но люди интересуются рынком и ищут пути выхода на российский рынок. Это уже очевидно происходит", - отметил замминистра.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Льготы по ИИС не будут предоставляться на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Доллар поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля

Доллар поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля

МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%

МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%

Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу глобального спроса

Nissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую цену

Nissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую цену

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });