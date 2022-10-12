Глава ФРБ Кливленда указала ФРС, что ситуация с инфляцией не улучшается

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США необходимо продолжать повышение базовой процентной ставки, поскольку прогресс в борьбе с инфляцией практически отсутствует, полагает президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер. Ее слова приводит The Wall Street Journal.

"Знаете, в какой-то момент, когда инфляция пойдет вниз, мои расчеты рисков тоже изменятся, и мы захотим либо замедлить подъем ставки, либо будем держать ее в течение некоторого времени, чтобы оценить кумулятивное влияние на то, что мы сделали, - заявила она в Экономическом клубе Нью-Йорка. - Но на данный момент меня больше беспокоит то, что мы не увидели прогресса в отношении инфляции, мы увидели некоторое ее замедление. И, на мой взгляд, это означает, что нам еще нужно продвинуться немного дальше".

Она предупредила, что Центробанку следует опасаться принятия желаемого за действительное в отношении инфляции. Это может привести к тому, что ФРС приостановит действия или изменит курс денежно-кредитной политики преждевременно.

"Учитывая текущие экономические условия и перспективы, на мой взгляд, на данный момент более значительным риском является недостаточно сильное ужесточение (ДКП - прим. ИФ), сохранение очень высокой инфляции и ее закрепление в экономике", - заявила глава ФРБ Кливленда.

Инфляция будет более устойчивой, чем полагают некоторые из коллег, добавила она.

Местер повторила, что не ожидает снижения базовой ставки ФРС в 2023 году. Она подчеркнула, что этот прогноз основан на ее текущем понимании экономики, и она будет корректировать свои взгляды на основе поступающей экономической и финансовой информации.

Президент ФРБ Кливленда сказала, что она не полагается исключительно на правительственные данные об инфляции, потому что некоторые из них являются ретроспективными. Она дополняет эту информацию беседами с деловыми партнерами об их планах ценообразования и использует некоторые экономические модели. Кроме того, ФРС помогают некоторые данные, которые поступают в режиме реального времени.

"Я не вижу тех знаков, которые хотела бы видеть в том, что касается инфляции", - добавила она.

С начала 2022 года ФРС повысила ставку на 3 процентных пункта, стремясь ослабить инфляцию. 21 сентября ставка была повышена на 0,75 п.п. по итогам третьего заседания подряд. Неделю спустя Местер заявила, что ФРС нужно продолжить повышать ставку, чтобы сдержать инфляцию.

Местер в 2022 году входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC), который принимает решение об уровне процентных ставок.