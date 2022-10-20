Глава ФРБ Сент-Луиса ждет замедления инфляции в США до 2% без краха рынка труда

По мнению Балларда, инфляция ослабнет, когда компании перестанут поднимать цены на свою продукцию

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе, вероятно, удастся добиться замедления инфляции в США до 2%-го целевого показателя, не спровоцировав серьезного ухудшения ситуации на рынке труда, заявил Bloomberg TV президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард.

По словам Балларда, инфляция ослабнет, когда компании перестанут поднимать цены на свою продукцию.

"Я думаю, замедление произойдет, когда компании, опасаясь за свою долю рынка, не захотят поднимать цены столь же существенно, как их конкуренты, - сказал он. - Тогда темпы инфляции будут составлять 2%, а не 8%, как сейчас".

Многие из руководителей ФРС, в отличие от Балларда, считают, что рост зарплат в США является одним из ключевых источников инфляции. В связи с этим, по их мнению, безработица в Штатах должна вырасти, чтобы темпы повышения потребительских цен замедлились, и, таким образом, сдерживание инфляции не может не быть болезненным для экономики.

Баллард ожидает, что инфляция в США ослабнет в первом полугодии 2023 года.

По его словам, Федрезерв, вероятно, завершит агрессивный подъем ставок к началу следующего года и будет поддерживать достаточно ограничительную политику с небольшими корректировками ставок, с учетом замедления инфляции.

"Центробанк хочет поднять ставку до уровня, который будет серьезно подавлять инфляцию. Я думаю, наша цель прямо перед нами", - сказал он.