Профицит бюджета РФ продолжил сокращаться по итогам девяти месяцев

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре, по предварительным данным, исполнен с профицитом 54,689 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

В январе-августе Минфин предварительно оценивал профицит в 137,44 млрд рублей (в январе-июле - 481,92 млрд рублей, позже Федеральное казначейство давало оценку в 557,5 млрд рублей.). Таким образом, в сентябре, вероятно, наблюдался дефицит, сейчас его можно оценить в 82,8 млрд рублей.

За полгода, по данным Минфина, профицит составлял 1 трлн 373,88 млрд рублей, по более поздней оценке Казначейства - 1 трлн 482,3 млрд рублей.

Доходы бюджета составили за девять месяцев 19 трлн 739,65 млрд рублей, или 78,9% к общему объему доходов на год; расходы - 19 трлн 684,9 млрд рублей, или 83,1% к бюджетной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-сентябре составили 8 трлн 506,587 млрд рублей (89,1% к показателям на год), ненефтегазовые - 11 трлн 233,06 млрд рублей (72,6%).

Первичный профицит бюджета за этот период был на уровне 1 трлн 072,372 млрд рублей.

Процентные расходы составили 1,018 трлн рублей, или 72,5%, непроцентные - 18 трлн 667,27 млрд рублей, или 83,7%.

Федеральная налоговая служба администрировала в январе-сентябре 13 трлн 770,04 млрд рублей, или 82% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 4 трлн 796,69 млрд рублей, или 77%, другие федеральные органы - 1 трлн 172,91 млрд рублей, или 58,3%.

Минфин РФ с июня прекратил публикацию ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения дополнительных санкций. Среди прочего теперь в отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по конкретным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита.