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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Европа увеличила импорт нефти в сентябре до максимума с начала 2020 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Импорт нефти и конденсата в европейские страны без учета Турции в сентябре составил более 8,46 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем с января 2020 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Vortexa.

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Европу, однако доля российских поставок в общем импорте сократилась до 21% (в 2022 г.) с 34% в 2021 году в целом.

В сентябре страны Европы импортировали в среднем 1,78 млн баррелей российской нефти в сутки против 1,69 млн б/с месяцем ранее, когда показатель опускался до самого низкого уровня как минимум с 2016 года.

Рост импорта в целом во многом обеспечили поставки из Африки, в особенности из Ливии. На африканскую нефть в прошлом месяце пришлось 37% всех зарубежных закупок этого топлива странами региона.

Поставки с Ближнего Востока достигли максимума с мая 2019 года, а экспорт из США упал до минимума с января, отмечает Bloomberg.

Европа
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