ФАС рассмотрит увеличение норматива продажи дизтоплива на бирже до 10% с 8,5%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассматривает увеличение норматива биржевых продаж дизтоплива до 10% с нынешних 8,5%. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Российского энергетического форума.

"До 10%, сейчас 8,5%", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в четверг ФАС сообщила, что готова проработать вопрос об изменении нормативов биржевых продаж дизтоплива с учетом баланса спроса и предложения.

"Дизельного топлива, действительно, недостаточно, на мой взгляд, и из-за этого есть такая динамика с ценами. Поэтому как один из механизмов сдерживания цен – это увеличение норматива продаж на товарном рынке", - отметил Шаскольский в беседе с журналистами.