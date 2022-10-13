Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

ФАС рассмотрит увеличение норматива продажи дизтоплива на бирже до 10% с 8,5%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассматривает увеличение норматива биржевых продаж дизтоплива до 10% с нынешних 8,5%. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Российского энергетического форума.

"До 10%, сейчас 8,5%", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в четверг ФАС сообщила, что готова проработать вопрос об изменении нормативов биржевых продаж дизтоплива с учетом баланса спроса и предложения.

"Дизельного топлива, действительно, недостаточно, на мой взгляд, и из-за этого есть такая динамика с ценами. Поэтому как один из механизмов сдерживания цен – это увеличение норматива продаж на товарном рынке", - отметил Шаскольский в беседе с журналистами.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поставки газа по "Силе Сибири" в КНР в 2023 году планируются на уровне 22 млрд куб. м

В Эр-Рияде заявили, что США призывали отложить решение ОПЕК+ о сокращении добычи

В Эр-Рияде заявили, что США призывали отложить решение ОПЕК+ о сокращении добычи

Глава Минтруда заявил об отсутствии роста безработицы в России

Samsung на год освобождена от введенных США ограничений на поставки чипов в КНР

ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов

ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов

Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%

Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%

Новак сообщил о подготовке РФ к нефтяному эмбарго

Новак сообщил о подготовке РФ к нефтяному эмбарго
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });