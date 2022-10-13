"Мосбиржа" снизит лимиты концентрации по инструментам, привязанным к доллару и евро

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Национальный клиринговый центр снизит лимиты концентрации по доллару США и евро на валютном и фондовом рынках, а также рынке СПФИ с 14 октября, на срочном рынке с 19:00 13 октября на фьючерсные контракты по доллару США и евро, предупреждает сайт "Московской биржи".

Этот риск-параметра для долларовых инструментов снижается в 2 раза, для инструментов в евро - в 2,8 раза.

С учетом лимита концентрации определяется ставка риска, на основании которой рассчитывается необходимый размер обеспечения. Снижение лимита концентрации увеличивает размер обеспечения, которое вносят участники при совершении сделок.