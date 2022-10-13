Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

ЕК не считает, что идея платформы совместных закупок газа для стран ЕС провалилась

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Совместная платформа ЕС по закупкам газа не является провалом, но газ она пока не закупала, заявляют в Еврокомиссии (ЕК).

"Я не согласен с тем, что это провал. Отныне сотрудничество между государствами-членами идет гораздо лучше. Мы усилили двусторонние связи. Мы знаем, что государства-члены обсуждают эту тему между собой. (...) Это инициатива, которая продолжится", - сказал в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тим Макфи.

В миреЕК объявила о начале работы платформы для совместных закупок газа и водородаЧитать подробнее

"Мы пока еще не делали совместных закупок, но мы работали на взаимной основе с государствами-членами, и мы использовали эту платформу для протокола о взаимопонимании. Платформа также используется для переговоров с другими международными партнерами - Норвегией, Азербайджаном, Алжиром", - объяснил пресс-секретарь.

Он отметил, что речь идет о системе, которая раньше не существовала. По его словам, идея в том, "чтобы Европейский союз объединился с целью делать совместные закупки газа". "Это совсем новая идея, и это могло бы иметь последствия для рынка", - добавил Макфи.

"Мы еще не делали совместных закупок, но мы призываем государства-члены, предприятия объединиться, чтобы сделать это как можно раньше, и комиссия работала над юридической основой для этого", - сообщил представитель ЕК.

Макфи сослался на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и члена ЕК по энергетике Кадри Симсон о том, что в Брюсселе готовы перейти к следующему этапу и предложить, чтобы эта платформа служила для заполнения хранилищ газа. Пресс-секретарь пообещал, что дополнительные идеи по развитию данной инициативы будут обнародованы в ближайшие дни.

ЕС ЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мегафон" намерен инициировать банкротство российской структуры Oracle

"Мегафон" намерен инициировать банкротство российской структуры Oracle

В Кремле не считают "Турецкий поток" заменой "Северному потоку"

Биткойн упал до минимума с июня на данных об инфляции в США

Внешний долг РФ в III кв. снизился на 7,2%, до минимальных с июля 2007 г. $436,8 млрд

Внешний долг РФ в III кв. снизился на 7,2%, до минимальных с июля 2007 г. $436,8 млрд

Введение потолка цен на нефть из РФ вызвало беспокойство в администрации Байдена

Строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию для поставок из России займет 1,5 года

Строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию для поставок из России займет 1,5 года

Новак спрогнозировал цену на нефть в 2023 году на уровне $100 за баррель

Суд частично прекратил правовую охрану товарного знака Xiaomi в России

Венгрия в четверг подпишет дополнение к контракту с "Газпромом"

Поставки газа по "Силе Сибири" в КНР в 2023 году планируются на уровне 22 млрд куб. м

Поставки газа по "Силе Сибири" в КНР в 2023 году планируются на уровне 22 млрд куб. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });