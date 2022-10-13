ЕК не считает, что идея платформы совместных закупок газа для стран ЕС провалилась

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Совместная платформа ЕС по закупкам газа не является провалом, но газ она пока не закупала, заявляют в Еврокомиссии (ЕК).

"Я не согласен с тем, что это провал. Отныне сотрудничество между государствами-членами идет гораздо лучше. Мы усилили двусторонние связи. Мы знаем, что государства-члены обсуждают эту тему между собой. (...) Это инициатива, которая продолжится", - сказал в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Мы пока еще не делали совместных закупок, но мы работали на взаимной основе с государствами-членами, и мы использовали эту платформу для протокола о взаимопонимании. Платформа также используется для переговоров с другими международными партнерами - Норвегией, Азербайджаном, Алжиром", - объяснил пресс-секретарь.

Он отметил, что речь идет о системе, которая раньше не существовала. По его словам, идея в том, "чтобы Европейский союз объединился с целью делать совместные закупки газа". "Это совсем новая идея, и это могло бы иметь последствия для рынка", - добавил Макфи.

"Мы еще не делали совместных закупок, но мы призываем государства-члены, предприятия объединиться, чтобы сделать это как можно раньше, и комиссия работала над юридической основой для этого", - сообщил представитель ЕК.

Макфи сослался на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и члена ЕК по энергетике Кадри Симсон о том, что в Брюсселе готовы перейти к следующему этапу и предложить, чтобы эта платформа служила для заполнения хранилищ газа. Пресс-секретарь пообещал, что дополнительные идеи по развитию данной инициативы будут обнародованы в ближайшие дни.