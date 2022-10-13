Квартальная выручка сети пиццерий Domino's превзошла прогнозы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В III финансовом квартале (завершился 11 сентября) американская сеть пиццерий Domino's Pizza Inc. снизила чистую прибыль, но ее выручка превзошла ожидания аналитиков.

За отчетный квартал чистая прибыль компании снизилась до $100,5 млн, или $2,79 в расчете на акцию, по сравнению со $120,4 млн, или $3,24 на акцию, полученными за сопоставимый период 2021 года.

Выручка Domino's Pizza выросла до $1,069 млрд с $997,9 млн годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $2,97 на акцию при выручке в размере $1,067 млрд.

Сопоставимые продажи в США выросли в минувшем квартале на 2%, в то время как в мире этот показатель снизился на 1,8%.

Число пиццерий компании за последние три месяца увеличилось на 225, в том числе в Штатах на 24 и на 201 в других странах.

С начала 2022 года капитализация Domino's Pizza упала на 47%, до $10,89 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 25%.