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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Банк России аннулировал лицензию у Объединенного банка республики

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU -Банк России аннулировал лицензию на проведение банковских операций у чувашского Объединенного банка республики.

Лицензия аннулирована по просьбе самого банка, сообщила пресс-служба ЦБ: общее собрание участников компании приняло решение о ее доброволльной ликвидации.

Объединенный банк республики по итогам 2021 года занимает 316-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 344 место в банковской системе России .

Банк предоставил ЦБ сведения о том, что у него достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.

В кредитную организацию будет назначена ликвидационная комиссия.

Банк является участником системы страхования вкладов.

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