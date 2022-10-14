Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Минфин предложил ограничить льготы в рамках преференциальных режимов размером инвестиций

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает с 2024 года ограничить объем предоставленных льгот в рамках преференциальных налоговых режимов размером осуществленных инвестиций в основной капитал, НИОКР. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам встречи статс-секретаря - замминистра финансов Алексея Сазанова с бизнесом по вопросам налоговой политики.

"В целом системные изменения преференциальных налоговых режимов, отказ от каких-либо из них на данном этапе не планируются. Возможна точечная донастройка для пресечения злоупотреблений фирмами-однодневками. Наше предложение - ограничить объем предоставленных льгот размером осуществленных инвестиций в основной капитал, НИОКР. Это сразу исключит из преференциальных режимов все фирмы-однодневки, потому что они не осуществляют ни инвестиционной деятельности, и никаких другой в принципе", - говорится в сообщении со ссылкой на Сазанова.

Еще одним из рассматриваемых вариантов донастройки преференциальных режимов является ограничение применения этих режимов для отдельных видов экономической деятельности (ОКВЭД), которые в них объективно не требуются, так как они не стимулируют инвестиций в регионы. К таким видам относится торговая деятельность, отмечается в сообщении.

Минфин намерен формализовать эти предложения до конца года и предлагать имплементировать их с 2024 года.

Ранее Минфин РФ проанализировал предоставление государством инвестиционных налоговых льгот в различных режимах (ТОСЭР, РИП, ОЭЗ, СПВ, режима СПИК и режима для резидентов Арктической зоны) и пришел к выводу, что все они нуждаются в корректировке. Аргументируя свои выводы, ведомство ввело в оборот термин "красный" налогоплательщик – лицо, у которого применение налоговых льгот формирует сверхдоходность. В 2022 г. была запущена в эксплуатацию аналитическая система "Эффективность льгот" для оценки эффективности как отдельных инвестльгот, так и преференциальных налоговых режимов в целом. По результатам проведенного анализа выяснилось, что 12 преференциальных налоговых режимов требуют донастройки, и Минфин решил опубликовать их перечень.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по спутникам Starlink для Украины

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Danone избавится от контроля в производстве молочных продуктов в России

Danone избавится от контроля в производстве молочных продуктов в России

Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Правительство намерено докапитализировать РЖД еще на 217 млрд руб.

Правительство намерено докапитализировать РЖД еще на 217 млрд руб.

Байден запланировал переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Байден запланировал переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Приложение "ВКонтакте" снова доступно в App Store

ЦБ РФ сообщил о постепенном исчерпании весеннего укрепления рубля

ЦБ РФ сообщил о постепенном исчерпании весеннего укрепления рубля

Новый оператор "Сахалина-1" будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске

США не поверили в экономические обоснования решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

США не поверили в экономические обоснования решения ОПЕК+ сократить добычу нефти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });