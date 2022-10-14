Минфин предложил ограничить льготы в рамках преференциальных режимов размером инвестиций

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает с 2024 года ограничить объем предоставленных льгот в рамках преференциальных налоговых режимов размером осуществленных инвестиций в основной капитал, НИОКР. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам встречи статс-секретаря - замминистра финансов Алексея Сазанова с бизнесом по вопросам налоговой политики.

"В целом системные изменения преференциальных налоговых режимов, отказ от каких-либо из них на данном этапе не планируются. Возможна точечная донастройка для пресечения злоупотреблений фирмами-однодневками. Наше предложение - ограничить объем предоставленных льгот размером осуществленных инвестиций в основной капитал, НИОКР. Это сразу исключит из преференциальных режимов все фирмы-однодневки, потому что они не осуществляют ни инвестиционной деятельности, и никаких другой в принципе", - говорится в сообщении со ссылкой на Сазанова.

Еще одним из рассматриваемых вариантов донастройки преференциальных режимов является ограничение применения этих режимов для отдельных видов экономической деятельности (ОКВЭД), которые в них объективно не требуются, так как они не стимулируют инвестиций в регионы. К таким видам относится торговая деятельность, отмечается в сообщении.

Минфин намерен формализовать эти предложения до конца года и предлагать имплементировать их с 2024 года.

Ранее Минфин РФ проанализировал предоставление государством инвестиционных налоговых льгот в различных режимах (ТОСЭР, РИП, ОЭЗ, СПВ, режима СПИК и режима для резидентов Арктической зоны) и пришел к выводу, что все они нуждаются в корректировке. Аргументируя свои выводы, ведомство ввело в оборот термин "красный" налогоплательщик – лицо, у которого применение налоговых льгот формирует сверхдоходность. В 2022 г. была запущена в эксплуатацию аналитическая система "Эффективность льгот" для оценки эффективности как отдельных инвестльгот, так и преференциальных налоговых режимов в целом. По результатам проведенного анализа выяснилось, что 12 преференциальных налоговых режимов требуют донастройки, и Минфин решил опубликовать их перечень.