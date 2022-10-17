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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ выросли на 42,5% до 45,9 млн т

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Запасы зерна и зернобобовых в сельхозорганизациях РФ (без учета субъектов малого предпринимательства) по данным на сентябрь 2022 года составили 45,914 млн тонн, что на 42,5% выше прошлогоднего показателя, сообщил Росстат.

В частности, запасы пшеницы выросли на 53,9%, до 32,959 млн тонн.

Запасы кукурузы при этом снизились на 29,8%, до 1,162 млн тонн.

Росстат также сообщил, что отгрузки зерна и зернобобовых крупными, средними и малыми сельхозорганизациями в сентябре сократились на 3,9% год к году, до 8,92 млн тонн, в том числе пшеницы – на 2,6%, до 6,511 млн тонн, кукурузы – на 38,6%, до 231,2 тыс. тонн.

В январе-сентябре отгрузки сократились на 3,4%, до 40,258 млн тонн, в том числе пшеницы – на 2,9%, до 27,213 млн тонн, кукурузы – выросли на 7,2%, до 4,101 млн тонн.

Росстат Минсельхоз
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