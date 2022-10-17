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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Добыча "Газпрома" за 9,5 месяцев снизилась на 18%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" с 1 января по 15 октября 2022 года, по предварительным данным, добыл 327,4 млрд куб. м газа. Как говорится в оперативной сводке компании, это на 18% (на 72 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году.

Спрос на газ концерна из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2% (на 9,5 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 89,3 млрд куб. м - на 41,4% (63 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. Компания поставляет газ согласно подтвержденным заявкам, подчёркивается в сообщении.

"Газпром" также отмечает, что растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных объёмов.

Газпром
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