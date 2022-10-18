Строительство второй год остается в топ-3 наиболее востребованных вакансий в РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Строительная отрасль второй год подряд остается в тройке сфер, формирующих наиболее востребованные вакансии на рынке труда, подсчитали эксперты "Авито Работы". Об этом говорится в их обзоре за III квартал.

По доле вакансий топ отраслей составляют "Продажи" (17%), "Производство, сырье, с/х" (16%) и "Строительство" (11%).

Медианная зарплата по России в продажах по итогам трех кварталов составила 32 500 рублей, в производстве - 40 000 рублей, в строительстве - 48 000 рублей, пишут авторы обзора.

Также в топ востребованных групп профессий по доле вакансий вошли "Транспорт, логистика" (9%) и "Автомобильный бизнес" (6%). Здесь работодатели предлагают соискателям в группе профессий "Автомобильный бизнес" (52 000 рублей), "Транспорт, логистика" (50 000 рублей).

Среди российских регионов сотрудников на "Авито Работе" стали чаще искать работодатели из Перми (+60%), Екатеринбурга (+55%), Кемерова (+49%), Омска (+43%), Уфы (+41%), Новокузнецка (+40%) и Томска (+39%).

По доле предложений от работодателей первое место в строительной отрасли занимает Калининград (14%).