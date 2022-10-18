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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Российские аффинажные заводы могут выйти на Шанхайскую биржу золота

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские аффинажные заводы совместно с профильными министерствами ведут переговоры на тему получения доступа к торгам на Шанхайской бирже золота. Об этом рассказала директор департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина Юлия Гончаренко.

"... Мы старались проводить переговоры, в том числе выходить с нашими аффинажными предприятиями на Шанхайскую биржу, через МИД России, через коллег из Минпромторга. И фактически сейчас эта процедура идет и завершается для того, чтобы два наших аффинажных предприятия могли выходить, торговать на Шанхайской бирже", - заявила Гончаренко на совещании по регулированию оборота золота в Совете Федерации.

Сейчас статус члена Шанхайской биржи золота имеют российские банки ВТБ, "Открытие" и Сбербанк, а также Национальный клиринговый центр (НКЦ) "Московской биржи".

Минфин РФ
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