СД "Газпрома" утвердил увеличение инвестпрограммы 2022 г. до рекордных 1,98 трлн руб.

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" одобрил увеличение инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" на 2022 год на 13% – до 1,980 трлн рублей, сообщила компания.

"Газпром" традиционно пересматривает инвестпрограмму и бюджет по итогам прохождения первого полугодия.

Утвержденный показатель является очередным рекордом за историю корпорации. Предыдущий максимум инвестпрограммы в версии после ее пересмотра приходился на 2018 год – 1,496 трлн рублей.

В соответствии с новой редакцией инвестиционной программы, общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 979,748 млрд руб. – на 222,061 млрд руб. больше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2021 года.

В том числе объем капитальных вложений – 1 трлн 746,350 млрд руб. (рост на 319,12 млрд руб.), расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов – 109,564 млрд руб. (рост на 32,539 млрд руб.). Объем долгосрочных финансовых вложений – 123,835 млрд руб. (снижение на 129,598 млрд руб.).

Согласно новой редакции бюджета, размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые) вырастет на 113,2 млрд руб. – до 386 млрд руб. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме, подчеркивается в сообщении.

"Корректировка параметров инвестиционной программы на 2022 год связана, в первую очередь, с увеличением объема инвестиций на развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России (Якутский и Иркутский центры), развитие мощностей газопровода "Сила Сибири", - отмечает компания.