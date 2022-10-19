Принят закон об освобождении от НДС услуг ВЭБ.РФ по управлению ипотечным покрытием

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об освобождении от НДС услуг по управлению ипотечным покрытием, если их оказывает ВЭБ.РФ.

Документ (№131689-8) был внесен в Госдуму в мае главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно действующему законодательству, от НДС освобождены услуги, оказываемые управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности. В связи с тем, что услуги по доверительному управлению ипотечным покрытием, оказываемые ВЭБ.РФ, проводятся без лицензии, а на основании отдельного закона, то формально получается, что такие услуги подлежат налогообложению НДС.

Принятый закон предлагает внести точечные изменения в указанную норму. При этом предлагается распространить поправку на правоотношения, возникшие начиная с 1 октября 2022 г. В рамках первого чтения предлагалось освободить с 1 января 2021 г.

В заключении правительства отмечается, что принятие закона будет способствовать уже закрепленному подходу. Согласно ему услуги государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений не облагаются НДС.

Закон вступит в силу через месяц после опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС (квартал).