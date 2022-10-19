Дума приняла закон о расчете НДФЛ по доходам на вклады в случае банкротства банка

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который уточняет порядок расчета НДФЛ по доходам на банковские вклады в случае, если у банка была отозвана лицензия и выплата процентов по вкладам идет из конкурсной массы.

Документ № 136923-8 в начале июня внес в парламент депутат Владислав Резник.

Сейчас налогоплательщик - физическое лицо обязан уплачивать НДФЛ с процентных доходов, полученным по вкладам в российских банках, превышающих сумму процентов, рассчитанную как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода.

Налоговики рассчитывают НДФЛ на основании предоставленной банками информации о сумме выплаченных процентов по вкладам в отношении каждого физического лица. При этом сейчас не учитываются случаи, когда выплаты процентов производит Агентство по страхованию вкладов из конкурсной массы. В итоге иногда возникает ситуация, когда вкладчику может быть начислен к уплате НДФЛ, а он фактически не получит процентный доход либо его выплатят частично только в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

"Предлагаемые поправки в Налоговый кодекс позволят не допустить ситуации, когда при отзыве Банком России лицензии банка налог на процентный доход от банковских вкладов вкладчик должен будет уплатить до реального получения из конкурсной массы банка-банкрота процентного дохода", - объяснял ранее Резник.

Документ уточняет ситуации, когда у банка отозвана лицензия, порядок взаимодействия этого банка и ФНС по вопросу налогообложения процентного дохода и определения даты фактического получения такого дохода.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на доходы, полученных начиная с налогового периода 2023 года.