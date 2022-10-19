СПГ-экспортеры Австралии могли получить до $40 млрд сверхприбыли из-за СВО на Украине

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Цены на энергоносители во всем мире подскочили после начала военной операции РФ на Украине и связанных с ней ограничений на экспорт российского газа, что, в свою очередь, привело к повышению стоимости австралийского экспорта сжиженного природного газа, говорится в отчете The Australia Institute.

По оценкам института, непредвиденная прибыль соответствующих компаний по итогам 2021-2022 финансового года, который завершился 30 июня, может находиться в диапазоне от $26 млрд до $40 млрд.

"СПГ-компании получают сверхприбыль, продавая одинаковое количество газа одним и тем же клиентам практически без повышения своих затрат", - заявил исполнительный директор института Ричард Деннис. При этом он отметил, что "австралийцы слишком много платят за собственный газ дома и не получают справедливой доли доходов от газа, который экспортируется за границу".

Согласно результатам опроса института, две трети австралийцев поддерживают введение налога на сверхприбыль газовых компаний.