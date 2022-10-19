Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

СПГ-экспортеры Австралии могли получить до $40 млрд сверхприбыли из-за СВО на Украине

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Цены на энергоносители во всем мире подскочили после начала военной операции РФ на Украине и связанных с ней ограничений на экспорт российского газа, что, в свою очередь, привело к повышению стоимости австралийского экспорта сжиженного природного газа, говорится в отчете The Australia Institute.

По оценкам института, непредвиденная прибыль соответствующих компаний по итогам 2021-2022 финансового года, который завершился 30 июня, может находиться в диапазоне от $26 млрд до $40 млрд.

"СПГ-компании получают сверхприбыль, продавая одинаковое количество газа одним и тем же клиентам практически без повышения своих затрат", - заявил исполнительный директор института Ричард Деннис. При этом он отметил, что "австралийцы слишком много платят за собственный газ дома и не получают справедливой доли доходов от газа, который экспортируется за границу".

Согласно результатам опроса института, две трети австралийцев поддерживают введение налога на сверхприбыль газовых компаний.

Австралия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Падение числа новостроек в США в сентябре превысило прогноз

Падение числа новостроек в США в сентябре превысило прогноз

ВТБ и Сбербанк подали заявления в суд о банкротстве эмитента облигаций OR Group

Ставки фрахта СПГ-танкеров обновили рекорд, достигнув $450 тыс. в сутки

"Росатом" начал переговоры с турецкими партнерами об участии в проекте еще одной АЭС

Минсельхоз предложил квоту на экспорт зерна в 25,5 млн т

Минсельхоз предложил квоту на экспорт зерна в 25,5 млн т

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

В ВТБ сообщили, что рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования в 2022 году

В ВТБ сообщили, что рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования в 2022 году

Рынок акций РФ утром упал к 1965п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ утром упал к 1965п по индексу МосБиржи

Нидерланды восстановили экспортную лицензию у "Турецкого потока"

Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование

Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });