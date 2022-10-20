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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Volvo увеличила квартальную чистую прибыль чуть слабее прогноза

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, в третьем квартале 2022 года увеличил чистую прибыль, однако показатель оказался немного ниже прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 8,63 млрд шведских крон ($769,3 млн) против 7,05 млрд крон за тот же период годом ранее.

Квартальная выручка Volvo взлетела на 35% в годовом измерении и составила 114,9 млрд крон.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 8,71 млрд крон, выручку - на уровне 107,51 млрд крон.

Поставки грузовиков в минувшем квартале увеличились на 21%, до 53,303 тыс., а заказы выросли на 27%, до 64,689 тыс. Поставки строительного оборудования тем временем сократились на треть, до 14,018 тыс., а заказы - на 7,1%, до 16,792 тыс.

Volvo подтвердила годовой прогноз относительно рынка грузовых автомобилей в Европе, Северной Америке и Китае, при этом улучшила прогноз для индийского рынка и ухудшила - для бразильского.

С начала 2022 года капитализация Volvo сократилась на 19,4%, до 361,7 млрд крон.

Volvo Швеция
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