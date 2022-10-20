Brent подорожала до $93,82 за баррель

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти немного ускорили рост на торгах в четверг.

К 14:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,41 (1,53%), до $93,82 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,43 (1,67%), до $86,98 за баррель. Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые декабрьские контракты подорожали в ходе торгов на $1,69 (2%) - до $86,21 за баррель.

Перспективы уменьшения глобальных запасов нефти на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу по-прежнему оказывают поддержку рынку.

В то же время трейдеры продолжают оценивать новость о том, что президент США Джо Байден постановил высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR). Решение Байдена "не является серьезным событием для рынка, поскольку это финальная часть ранее объявленного высвобождения 180 млн баррелей из SPR", сказал Bloomberg аналитик по американскому рынку Kpler Мэт Смит.

Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 октября, на 1,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали снижение на 1,2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 100 тысяч баррелей, дистиллятов - выросли на 100 тысяч баррелей.