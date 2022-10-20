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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Brent подорожала до $94,2 за баррель

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут в ходе торгов в четверг, не отреагировав на решение президента США Джо Байдена высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).

Росту оптимизма на рынке, в том числе способствуют сигналы возможного смягчения жесткой политики Китая в отношении борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, поддержку котировкам по-прежнему оказывают перспективы уменьшения глобальных запасов нефти на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:17 по московскому времени в четверг составляет $94,19 за баррель, что на $1,78 (1,93%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $2,46 (2,88%), до $88,01 за баррель.

Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые декабрьские контракты подорожали в ходе торгов на $2,10 (2,48%) - до $86,62 за баррель.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 октября, на 1,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали снижение на 1,2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 100 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 100 тыс. баррелей.

Brent WTI США Джо Байден
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