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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Крупные золотодобытчики РФ получили опцию вывоза по 25 т золота в слитках Доре

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим распоряжением разрешило Минпромторгу в течение года – с 25 октября 2022 по 25 октября 2023 года – выдавать компаниям, добывающим драгметаллы и включенным в перечень системообразующих организаций, генлицензии на экспорт золота в сплаве "Доре".

При этом, как говорится в постановлении, за это время одна компания может получить одну генлицензию на экспорт партии "Доре" до 25 тонн. Содержание драгметаллов в сплаве должна будет оценить лаборатория "Приокского завода цветных металлов".

Расширение возможностей недропользователей по самостоятельному экспорту драгметаллов давно лоббирует Союз золотопромышленников РФ. В апреле 2020 года недропользователи и аффинажные предприятия получили законодательную возможность в рамках генлицензий экспортировать золото и серебро в аффинированном виде, в марте этого года – в гранулах.

"Появление нового постановления – продолжение усилий золотодобывающей отрасли по получению легальных инструментариев по расширению экспортных возможностей отраслевых компаний, - отметил глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба в беседе с "Интерфаксом". - Мы наряду с банками хотим повышать ликвидность золота на фоне известных ограничений".

Однако глава ассоциации выразил сожаление, что "постановление в его нынешнем виде, пройдя ряд согласований и изменений, недостаточно удовлетворяет потребности отрасли, в том числе генлицензия, по сути, стала разовой".

На какие компании распространяется постановление, опрошенные участники рынка пояснить затруднились. Если речь идет о перечне системообразующих организаций российской экономики, утвержденном в марте 2020 года, теоретически это могут быть "Полюс", Polymetal, "Норникель", "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК), а также УК "Петропавловск", которую УГМК вместе с ключевыми производственными активами выкупила у Petropavlovsk в сентябре.

Ранее правительство не приветствовало вывоз из РФ сырьевых товаров с содержанием драгметаллов, поскольку мощности внутренних переработчиков - отечественных аффинажных заводов - традиционно недозагружены. С 1 сентября, например, действует временный запрет на экспорт отходов и лома драгметаллов. В свое время разговор шел даже о возможности запрета экспорта руд и концентратов из упорного сырья, хотя не все его виды можно перерабатывать в России.

Минпромторг золото
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