Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением большинства blue chips на фоне негативных сигналов с внешних площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,6% во главе с бумагами "РусГидро", выпускающими пар после вышедшего накануне операционного отчета за 9 месяцев.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2020,8 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1035,29 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 61,48 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции "РусГидро" (-1,6%), АФК "Система" (-1,3%), "Яндекса" (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги ПАО "Полюс" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), расписки TCS Group (-0,6%), акции "Татнефти" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Электростанции "РусГидро" за 9 месяцев снизили производство электроэнергии на 4,7%, до 103,8 млрд кВт.ч.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,8%), Сбербанка (+0,5% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "МТС" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу скорее нейтральный. В Китае рынок подрос, но достаточно вяло, в Японии слабая иена уже не радует инвесторов. Нефть торгуется стабильно, но впереди много неопределенности. Концовку недели российский рынок может провести в консолидации на достигнутых значениях. Прямых поводов для пессимизма нет, хотя и потенциал роста ограничен стабильно напряженным геополитическим фоном.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2000-2050 пунктов, а при благоприятном ходе торгов и отсутствии негативных новостей индекс может попробовать протестировать верхнюю часть целевого диапазона. Лидерами роста могут стать бумаги внутренних секторов, а также финансов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, "пила" на рынке акций РФ продолжится.

Накануне индекс МосБиржи закрылся выше отметки 2000 пунктов, которая уже не является сильной преградой для движения. Таким образом видно, что просадки достаточно быстро выкупаются, а при появлении малейшего негатива по рынку идет фиксация спекулятивной прибыли, что имеет признаки классической "пилы".

В пятницу в текущих геополитических условиях переносить спекулятивные "лонги" (особенно маржинальные) через выходные страшно. Внешний фон утром нейтральный, нефть консолидируется, но есть риски новой просадки в район $90 за баррель. Американские фондовые фьючерсы снижаются, но на Америку сейчас особого внимания обращать не стоит, корреляции с ней практически нет, считает Антонов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,3-0,8% на фоне роста доходности гособлигаций США; инвесторы также оценивали статистические данные и корпоративную отчетность.

Доходность US Treasuries в ходе торгов в четверг обновила максимумы за 14 лет на фоне сохраняющихся опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и повышения процентных ставок, необходимого для борьбы с ней.

Индекс опережающих показателей Conference Board снизился на 0,4% в сентябре, до 115,9 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения индекса на 0,3%.

Азия

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем из-за сохраняющейся высокой инфляции, что может негативно сказаться на состоянии американской экономики.

Трейдеры ждут повышения базовой процентной ставки Федрезерва до 5% годовых в следующем году. На прошлой неделе, до публикации свежих данных об инфляции в США, они предполагали подъем до 4,6%, свидетельствуют фьючерсы на размер ставки.

Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны в пятницу. Аналогичные темпы повышения были зафиксированы в августе. Они являются максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам тринадцатого месяца подряд.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце увеличились на 3% в годовом выражении после подъема на 2,8% в августе. Показатель превысил 2%-й целевой ориентир центробанка шестой месяц подряд. При этом темпы роста были самыми высокими с сентября 2014 года.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно снижаются, поддержку рынку оказывают слухи о возможном ослаблении антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $92,02 за баррель (-0,4% и -0,03% в четверг), декабрьская цена WTI - $84,12 за баррель (-0,5% и -0,01% накануне).

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней с текущих 10, написало агентство Bloomberg.

Слухи об ослаблении ограничительных мер в Китае были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что в свою очередь может подстегнуть темпы экономического роста и увеличения спроса на топливо в стране, пишет The Wall Street Journal.

Ранее президент США Джо Байден принял решение высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).