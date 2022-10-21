Голикова сообщила о подготовке дорожной карты по импортозамещению лекарств

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило дорожную карту по импортозамещению лекарственных препаратов, аналогичная дорожная карта готовится по медицинским изделиям, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня по поручению правительства Минпромторгом и Минздравом подготовлена дорожная карта, она уже, по сути, реализуется, по импортозамещению лекарственных препаратов. И аналогичная дорожная карта готовится по медицинским изделиям", - сказала Голикова на совещании по вопросу разработки и производства высокотехнологичного медицинского оборудования, изотопной продукции и радиофармацевтических лекарственных препаратов в "Росатоме".

Она отметила, что в условиях действий ряда недружественных стран импортозамещение и разработка препаратов крайне необходимы.