Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Голикова сообщила о подготовке дорожной карты по импортозамещению лекарств

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило дорожную карту по импортозамещению лекарственных препаратов, аналогичная дорожная карта готовится по медицинским изделиям, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня по поручению правительства Минпромторгом и Минздравом подготовлена дорожная карта, она уже, по сути, реализуется, по импортозамещению лекарственных препаратов. И аналогичная дорожная карта готовится по медицинским изделиям", - сказала Голикова на совещании по вопросу разработки и производства высокотехнологичного медицинского оборудования, изотопной продукции и радиофармацевтических лекарственных препаратов в "Росатоме".

Она отметила, что в условиях действий ряда недружественных стран импортозамещение и разработка препаратов крайне необходимы.

Татьяна Голикова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Как меняется акционерная структура российского бизнеса

Как меняется акционерная структура российского бизнеса

Нефть умеренно дорожает на слухах о возможном ослаблении COVID-ограничений в Китае

Нефть умеренно дорожает на слухах о возможном ослаблении COVID-ограничений в Китае

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по падению ВВП РФ и инфляции на 2022 г.

Костин заявил об ограничении возможностей ВТБ по выплате дивидендов в ближайшие годы

Костин заявил об ограничении возможностей ВТБ по выплате дивидендов в ближайшие годы

Росреестр предложил разрешать физлицам сделки с недвижимостью только при согласии супруга

Росреестр предложил разрешать физлицам сделки с недвижимостью только при согласии супруга

"Роснано" назвало целесообразным увеличение доли частного капитала в его новых проектах

В ЦБ не видят рисков для банковского сектора в оттоке средств населения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });