На Мосбирже доллар подешевел на 11 копеек, евро подешевел на 40 копеек

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" по итогам торгов пятницы рубль укрепился к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к пиковым налоговым платежам месяца, которые предстоят в начале следующей недели.

К 19:00 доллар США подешевел на 11 копеек, до 61,29 рубля. Евро подешевел на 40 копеек, до 60,2 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 24,05 копейки - до 60,8 рубля. Курс китайского юаня опустился к завершению торгов на 12,9 копейки - до 8,31 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро по итогам пятницы, поддержку его котировкам оказала подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца. Заметная разница в темпах повышения рубля в обеих парах была обусловлена их динамикой на рынке Forex, где доллар дорожал к евро значительную часть дня на ожиданиях дальнейшего агрессивного повышения базовой ставки Федеральной резервной системой.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал, что инфляция в Штатах будет замедляться лишь умеренными темпами в течение следующих 14 месяцев, несмотря на решимость ФРС ограничить рост потребительских цен. Говоря о ключевой ставке ФРС, Харкер сказал, что скоро она будет повышена. "Учитывая наше, откровенно говоря, разочаровывающее отсутствие прогресса в борьбе с инфляцией, думаю, мы поднимем ставку существенно выше 4% к концу года", - сказал он. При этом Харкер отметил, что Федрезерв прекратит повышать ставку в какой-то момент в 2023 году.

Трейдеры ждут повышения базовой процентной ставки ФРС до 5% годовых в следующем году. На прошлой неделе, до публикации свежих данных об инфляции в стране, они предполагали подъем до 4,6%, свидетельствуют фьючерсы на размер ставки.

"Российский рубль сегодня продолжает набранный с конца прошлой недели тренд на укрепление. Вероятной причиной этого может выступать наступающий на следующей неделе налоговый период. Укрепление рубля также может быть следствием позитивных настроений в связи с отсутствием санкций относительно Национального клирингового центра", - рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль продолжает получать поддержку от приближения налогового периода, пик которого приходится на ближайший вторник. Экспортеры заранее продают валютную выручку, что оказывает давление на котировки иностранных валют к российской. Китайский юань в паре с рублем (CNY/RUB) продолжает выглядеть слабее американской валюты. На этом фоне гонконгский доллар (HKD/RUB) сохраняет более сильную динамику. В отличие от большинства других валют, его можно использовать для покупки фондовых инструментов: акций на "Санкт-Петербургской бирже", котирующихся в Гонконге", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть вернулись к росту вечером в пятницу и могут завершить неделю в плюсе. К 19:00 декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,96% - до $93,27 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI подорожали к этому времени на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,71% - до $85,11 за баррель.

С начала недели Brent прибавила в цене порядка 2%, WTI - 0,8%.

Поддержку котировкам оказали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней с текущих 10, сообщил Bloomberg. Слухи об ослаблении ограничительных мер в Китае были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что в свою очередь может подстегнуть темпы экономического роста и спрос на топливо в стране, пишет The Wall Street Journal.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии руководителей ФРС, что привело к укреплению доллара и росту опасений по поводу рецессии в американской экономике.

На этой неделе стало известно, что власти США продадут дополнительные 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, что станет последним траншем в рамках плана по выпуску на рынок 180 млн баррелей, который был принят в марте. Кроме того, американская администрация пообещала начать пополнять резервы, если нефтяные котировки опустятся ближе к $70 за баррель.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,6 копейки, до 61,1958 рубля/$1, и уменьшил курс евро на 59,93 копейки, до 59,8378 рубля/евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 27,33 копейки по отношению к четвергу и составил 61,229 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 27,25 копейки и составил 61,193 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 051,935 млн, из которых $825,81 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 226,125 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 47,93 копейки, до 59,9543 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 61,22 копейки, до 59,8205 рубля. Объем торгов евро составил 935,694 млн евро, из которых 197,794 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 755,9 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок понизились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,94% и 8,04% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне четверга - 8,18%, 8,29% и 8,35% годовых соответственно.