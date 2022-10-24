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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Профильный комитет Думы рекомендовал принять в I чтении проект трехлетнего бюджета РФ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 гг.

Против принятия бюджета в ходе заседания комитета высказались представители фракции КПРФ и "Справедливая Россия - За правду". За принятие, но дальнейшую доработку ко второму чтению высказались представители ЛДПР и фракции "Новые люди".

"Единая Россия вместе с правительством работала все это время над бюджетом и продолжаем работать, будем работать во втором чтении", - сказал глава комитета по бюджету Андрей Макаров ("Единая Россия"). Он призвал сосредоточиться на контроле за исполнением бюджета.

Госдума
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