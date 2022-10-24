Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Внешнеторговое сальдо РФ за январь-сентябрь выросло до рекордных $251 млрд

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо России в январе-сентябре 2022 года составило рекордные $251 млрд, заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов на пресс-конференции в Москве.

Как сообщалось, по данным ФТС, за январь-сентябрь 2021 года внешнеторговое сальдо равнялось $130,3 млрд. Таким образом, профицит торгового баланса вырос почти на 93%.

Экспорт из России за 9 месяцев 2022 года, по словам Давыдова, составил $431 млрд. Как сообщалось, за январь-сентябрь 2021 года ФТС оценивал экспорт в $343,8 млрд. Таким образом, экспорт в стоимостном выражении вырос примерно на 25%.

Импорт в Россию за январь-сентябрь 2022 года, по словам Давыдова, оценивается в $180 млрд. Как сообщалось, за 9 месяцев 2021 года, по данным ФТС, импорт равнялся $213,5 млрд. Таким образом, импорт снизился примерно на 16%.

"За 9 месяцев товарооборот составил $611 млрд. Соответственно экспорт - $431 млрд, импорт - $180 млрд. Кстати говоря, сложилось рекордное положительное сальдо торгового баланса за 9 месяцев - $251 млрд. Грузооборот общий сократился примерно на 10-11%", - сообщил Давыдов.

"У нас падение импорта, за 9 месяцев если взять, то это примерно 15-16% по стоимости и по весу. То есть это не те 30% (снижения - ИФ), которые мы видели в апреле - самый низкий месяц был, - отметил он. - Что касается экспорта - у нас стоимостные объемы растут по вполне понятным причинам (рост стоимости энергоносителей). У нас при снижении физических (весовых) объемов увеличились стоимостные объемы экспорта".

ФТС Руслан Давыдов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гонконгский индекс Hang Seng упал на максимальные с 2008 года 6,4%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Карты Икано банка прекратят работу в России вслед за уходом IKEA

Малайзия не исключает возможности запуска платежной системы "Мир" в стране

Moody's изменило прогноз по рейтингам Великобритании на "негативный"

"Газпром" выплатит рекордные дивиденды и начнет платить повышенный НДПИ

"Газпром" выплатит рекордные дивиденды и начнет платить повышенный НДПИ

Фунт дорожает к доллару после отказа Джонсона от борьбы за пост премьера

Фунт дорожает к доллару после отказа Джонсона от борьбы за пост премьера

"Русал" подал иск в Высокий суд Лондона против Потанина и структуры "Интерроса"

"Русал" подал иск в Высокий суд Лондона против Потанина и структуры "Интерроса"

РФ в ближайшее время предоставит Белоруссии кредит в пределах ранее согласованных $1,5 млрд

РФ в ближайшее время предоставит Белоруссии кредит в пределах ранее согласованных $1,5 млрд

FATF запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });