Внешнеторговое сальдо РФ за январь-сентябрь выросло до рекордных $251 млрд

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо России в январе-сентябре 2022 года составило рекордные $251 млрд, заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов на пресс-конференции в Москве.

Как сообщалось, по данным ФТС, за январь-сентябрь 2021 года внешнеторговое сальдо равнялось $130,3 млрд. Таким образом, профицит торгового баланса вырос почти на 93%.

Экспорт из России за 9 месяцев 2022 года, по словам Давыдова, составил $431 млрд. Как сообщалось, за январь-сентябрь 2021 года ФТС оценивал экспорт в $343,8 млрд. Таким образом, экспорт в стоимостном выражении вырос примерно на 25%.

Импорт в Россию за январь-сентябрь 2022 года, по словам Давыдова, оценивается в $180 млрд. Как сообщалось, за 9 месяцев 2021 года, по данным ФТС, импорт равнялся $213,5 млрд. Таким образом, импорт снизился примерно на 16%.

"За 9 месяцев товарооборот составил $611 млрд. Соответственно экспорт - $431 млрд, импорт - $180 млрд. Кстати говоря, сложилось рекордное положительное сальдо торгового баланса за 9 месяцев - $251 млрд. Грузооборот общий сократился примерно на 10-11%", - сообщил Давыдов.

"У нас падение импорта, за 9 месяцев если взять, то это примерно 15-16% по стоимости и по весу. То есть это не те 30% (снижения - ИФ), которые мы видели в апреле - самый низкий месяц был, - отметил он. - Что касается экспорта - у нас стоимостные объемы растут по вполне понятным причинам (рост стоимости энергоносителей). У нас при снижении физических (весовых) объемов увеличились стоимостные объемы экспорта".