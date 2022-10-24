Аналитики не ждут наращивания нефтедобычи на заявлениях Байдена о пополнении SPR

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, заявивший о намерении Штатов со временем приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR), хочет простимулировать нефтекомпании к наращиванию добычи внутри страны, однако в отрасли скептически оценивают подобные перспективы, пишет The Wall Street Journal.

В прошлую среду Байден впервые заявил, что Министерство энергетики начнет пополнять SPR, когда цены на нефть опустятся до уровня $67-72 за баррель. Кроме того, Минэнерго подготовило правило, которое позволит ему фиксировать цены закупки нефти в SPR в будущем. Это, как надеются руководители ведомства, убедит нефтекомпании в наличии стабильного спроса и станет для них стимулом увеличивать добычу.

Отраслевые эксперты и аналитики, однако, сомневаются в том, что стоит ожидать существенного роста производства нефти в США в краткосрочной перспективе. Многие нефтяные компании пользуются высокими ценами на нефть и не стремятся заключать контракты на ее продажу по фиксированной цене в период резких колебаний рынка, отмечают эксперты.

Ранее в 2022 году Байден пообещал высвободить 180 млн баррелей нефти из SPR, стремясь сдержать подъем цен на нефть на мировом рынке. Последняя партия из объявленного объема - 15 млн баррелей - будет продана в декабре. Президент также сообщил, что Минэнерго может продолжить высвобождение нефти из резерва, если это потребуется.

На данный момент объем SPR является минимальным за 38 лет. По данным на 14 октября, он составлял 405 млн баррелей при максимально возможном объеме в 714 млн баррелей, отмечает WSJ.

До сих пор высвобождение нефти из резервов сопровождалось лишь небольшим увеличением добычи. Даже несмотря на подъем цен на нефть до $120 за баррель в этом году, производители не спешили наращивать производство: на прошлой неделе объем добычи составил около 12 млн б/с, что на 6% выше январского уровня.

Одной из причин, по которой нефтекомпании не спешат наращивать добычу, является давление со стороны инвесторов, требующих, чтобы отрасль ограничивала расходы, увеличивая при этом выкуп акций и выплаты дивидендов.

Дисциплина в плане расходов позволила нефтекомпаниям избавиться от долгов и стабилизировать бизнес, подготовив его к условиям высокой рыночной волатильности, отмечают аналитики.

Высвобождение Байденом нефти из резервов, по мнению экспертов, было главной причиной слабых темпов роста добычи в США в последние месяцы, поскольку искусственное занижение цен на нефть в краткосрочной перспективе лишает инвесторов стимулов для инвестиций в новое производство.

Главный исполнительный директор Surge Energy Inc. Линьхуа Гуань отмечает, что пополнение SPR может подтолкнуть некоторых производителей к наращиванию добычи нефти, однако другие меры политики администрации Байдена в отношении сектора делают новые инвестиции непривлекательными.

Согласно данным WSJ, передача федеральных земель в аренду компаниям сектора для разработки нефтяных и газовых месторождений резко замедлилась при Байдене.

"Чем дольше они придерживаются этой политики, тем медленнее будет расти добыча", - говорит Линьхуа Гуань.

Управляющий директор инвестбанка Raymond James Financial Inc. Маршалл Адкинс отмечает, что нефтекомпании ожидают сохранения высоких цен на нефть в обозримом будущем, в связи с чем вряд ли будут готовы заключать контракты на продажу сырья по фиксированной цене.

Сокращение добычи странами ОПЕК+, санкции в отношении России, а также вероятное увеличение спроса в Китае могут привести к дефициту нефти на рынке, в результате которого цены на нефть вернутся к уровню $120 за баррель и могут превысить его, говорит Адкинс.

Вероятность того, что стоимость оборудования, а также затраты на оплату труда продолжат расти, также сокращает привлекательность заключения нефтекомпаниями контрактов на продажу сырья по фиксированным ценам, говорит президент консалтинговой компании Rapidan Energy Group Роберт МакНэлли.

Кроме того, пополнение SPR Штатами, ранее высвобождавшими нефти из резерва, лишит глобальный рынок крупных объемов сырья, что может подтолкнуть цены к росту, отмечают эксперты.

"Пополнять резервы нужно в период экономического спада, когда на рынке есть излишки нефти", - говорит управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Partners LLC Кевин Бук.