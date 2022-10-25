Фунт подорожал к доллару после назначения нового британского премьер-министра

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Доллар США укрепляется в паре с евро и слабо дешевеет относительно иены на торгах во вторник. Курс фунта уверенно идет вверх после официального вступления Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании.

Сунак заявил, что приоритетом его правительства будет обеспечение экономической стабильности в стране.

"Это будет означать принятие сложных решений, - сказал он в своем первом выступлении в новой должности. - Правительство, которое я возглавляю, не оставит следующее поколение с долгами, которые мы не могли выплатить сами".

Фунт стерлингов на 15:00 по Москве торгуется на уровне $1,1318 по сравнению с $1,1279 на закрытие предыдущей сессии.

Британская валюта, однако, вряд ли получит серьезную поддержку за счет среднесрочного бюджетного плана, который правительство страны планирует опубликовать 31 октября, сказали Dow Jones эксперты Rabobank.

Этот план, вероятно, будет включать повышение налогов и сокращение расходов, в связи с чем еще больше ухудшит перспективы экономики Великобритании, говорит валютный стратег Rabobank Джейн Фоли.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,01% во вторник, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $0,9869 по сравнению $0,9875 на закрытие рынка в понедельник.

Заседание Европейского центрального банка, которое пройдет 27 октября, может задать тон динамике евро на ближайшие несколько недель, говорит аналитик FXTM Люкман Отунуга.

Если ЕЦБ поднимет процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) и даст понять, что готов к их быстрому повышению в будущем, то евро получит поддержку, отмечает эксперт. Повышение ставок сразу на 100 б.п. станет стимулом для дальнейшего укрепления евро, и курс может выйти из диапазона, в котором он торгуется в настоящее время, считает он.

"Подъем ставок менее чем на 50 б.п. может привести к падению евро до уровня $0,9700 и ниже", - отмечает Отунуга.

Курс доллара к иене опустился в ходе торгов во вторник до 148,90 иены против 149,01 иены на закрытие предыдущей сессии.

Юань подешевел к доллару до минимума с 2007 года (7,3093 юаня/$1) на торгах во вторник, после того как Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) установил справочный курс нацвалюты на минимальном за 14 лет уровне. Офшорный юань (торгуется в Гонконге) опускался до очередного рекордного минимума - 7,3751 юаня/$1.

На 15:00 по Москве курс доллара составляет 7,3087 юаня в Шанхае и 7,3597 юаня в Гонконге.