Спад промпроизводства в РФ в сентябре углубился до 3,1%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Спад промпроизводства в РФ в сентябре 2022 года углубился до 3,1% в годовом сравнении после снижения на 0,1% в августе, на 0,5% в июле, на 2,4% в июне и в мае, на 2,6% в апреле, соответствующие данные опубликовал в среду Росстат.

За январь-сентябрь 2022 года промышленность РФ выросла на 0,4% (за счет высокого роста в I квартале - на 5,1% в годовом выражении, во II квартале спад был на 2,5%, в III квартале снижение на 1,3%).

Данные по промышленности в сентябре оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал снижение промпроизводства в РФ в сентябре на 1,9%.

С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре 2022 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 0,4% после снижения на 0,9% в августе, роста на 1,2% в июле и нулевой динамики в июне.

В сентябре 2022 года углубилось снижение в обрабатывающих отраслях - до 4% в годовом сравнении с 0,8% в августе (за 9 месяцев в обработке снижение на 0,5%).

В добывающем секторе в сентябре было зафиксировано снижение на 1,8% в годовом выражении после роста на 1,0% в августе (за 9 месяцев - рост на 1,9%). В частности, добыча нефти и газа в сентябре 2022 года сократилась на 2,2% к сентябрю 2021 года, добыча нерудных ископаемых - на 1,8%, добыча металлических руд - на 6,5%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха снижение в сентябре составило 1,5% после роста на 1,6% в августе (за 9 месяцев - рост на 0,3%).

В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов спад в сентябре составил 7,5% после падения на 9,0% в августе (за 9 месяцев - снижение на 5,5%).

В сентябре 2022 года рост объемов производства (по сравнению с сентябрем 2021 года) продемонстрировали такие отрасли, как: выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 11,9%; производство одежды - 5,6%; сервисные услуги в сфере добычи полезных ископаемых - 5,4%; производство табачных изделий - 4,1%; производство напитков - 4,1%; производство компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий - 3,0%; производство продуктов питания - 1,8%;

Максимальное снижение объема выпуска продукции в сентябре наблюдалось в следующих отраслях (по сравнению с сентябрем 2021 года): производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 51,8%; ремонт и монтаж машин и оборудования - 20,0%; обработка древесины - 19,8%; производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 16,1%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - 6,8%; производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - 5,4%; химиндустрия - 4,9%, производство электрооборудования - 4,5%; металлургическое производство - 2,4%.

Минэкономразвития прогнозирует снижение промпроизводства в РФ в 2022 году на 1,8% и на 1,3% в 2023 году.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики в начале октября оценивали возможное сокращение промпроизводства в РФ в 2022 году на уровне 1,4%, в 2023 году ожидали продолжение снижения - на 1,2%.