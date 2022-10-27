S&P 500 и Nasdaq снизились вслед за котировками технологических компаний

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились в среду, Dow Jones завершил торги практически на уровне предыдущей сессии.

Негативом для рынка стали слабые квартальные отчеты или прогнозы ряда крупных технологических компаний, включая Alphabet Inc., Microsoft Corp. и Texas Instruments.

Акции Alphabet подешевели по итогам торгов на 9,6%, Microsoft Corp. - на 7,7%, Texas Instruments - на 2,7%.

"Мы привыкли к тому, что технологический сектор показывал сильные результаты от квартала к кварталу, - говорит главный инвестиционный директор FlowBank Эсти Двек. - Были надежды, что отчеты этих компаний станут очередным сигналом сохранения устойчивости сектора".

Alphabet, холдинговая компания Google, увеличила выручку в третьем квартале на 6%, минимальными темпами за два года, а ее чистая прибыль упала на 27%. Кроме того, рекламные доходы Google в минувшем квартале оказались хуже прогнозов экспертов.

Microsoft зафиксировала чистую прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков в первом финквартале, завершившемся 30 сентября. Однако прогноз выручки компании на второй финквартал - $52,35-53,35 млрд - оказался слабее консенсус-прогноза рынка, составлявшего $56,16 млрд.

Texas Instruments дала слабый прогноз на текущий квартал, хотя ее показатели в июле-сентябре превзошли ожидания аналитиков.

"Отчетности этих компаний являются действительно важными показателями ситуации в рекламной отрасли, а также предвестником движения товаров и услуг в экономике", - отмечает главный инвестиционный директор Kleinwort Hambros Фахад Камал, слова которого приводит Dow Jones.

Поддержку индексу Dow Jones оказал рост котировок акций Visa Inc. (+4,6%), 3M Co. (+3,5%), JPMorgan Chase & Co. (+1,2%), Amgen Inc. (+2,6%).

Бумаги Boeing Co. подешевели на 8,8%. Авиаконцерн увеличил выручку в третьем квартале на 4%, однако показатель оказался хуже среднего прогноза рынка почти на $2 млрд. В то же время свободный денежный поток Boeing в июле-сентябре составил $2,9 млрд, существенно превысив ожидания аналитиков ($1 млрд).

Boeing в очередной раз ухудшил прогноз поставок авиалайнеров 737 на текущий год - до 375 единиц с ожидавшихся ранее 500 единиц.

Цена акций Harley-Davidson Inc., отчетность которой за третий квартал превзошла прогнозы рынка, поднялась на 12,6%.

Бумаги Kimberly-Clark Corp. подорожали на 0,6%. Скорректированная прибыль американского производителя потребительских товаров в прошедшем квартале оказалась хуже ожиданий аналитиков, однако темпы роста выручки превзошли прогнозы.

Акции Mobileye Global Inc. завершили дебютные торги ростом цены почти на 38%, до $28,97.

Статданные по американскому рынку жилья, обнародованные в среду, показали менее существенное, чем ожидалось, снижение продаж новостроек в США в сентябре - на 10,9%. Тем не менее, падение стало максимальным с апреля.

Продажи новых домов в прошлом месяце составили 603 тысячи в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 677 тысяч домов, а не 685 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 585 тысяч.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в среду прибавил 2,37 пункта (0,01%) и составил 31839,11 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 28,51 пункта (0,74%) - до 3830,6 пункта.

Nasdaq Composite потерял 228,12 пункта (2,04%) и составил 10970,99 пункта.