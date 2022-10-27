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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

НОВАТЭК получил основное оборудование по всем трем линиям "Арктик СПГ 2"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза повлияли на проекты "НОВАТЭКа", но компания успела получить от иностранных поставщиков основное оборудование по всем трем линиям проекта "Арктик СПГ 2", сообщил глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Санкции, конечно, повлияли. И мы приложили усилия не только по работе с промышленностью, по работе с инженерными решениями, но основное оборудование мы успели получить на все три линии "Арктик СПГ 2" и нашли технологические решения, чтобы его не задерживать", - сказал он в ходе Евразийского экономического форума.

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НОВАТЭК Леонид Михельсон Арктик СПГ 2
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