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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на 15,6% в январе-сентябре

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая увеличился на 15,6% в годовом исчислении, до 1003,76 млрд юаней, сообщило Министерство торговли страны. Об этом сообщает "Синьхуа".

В долларовом выражении показатель подскочил на 18,9% и достиг $155,3 млрд.

Приток иностранных инвестиций в сферу услуг вырос на 6,7% в местной валюте, в высокотехнологичные отрасли - на 32,3%.

Объем прямых нефинансовых инвестиций КНР за рубежом за три квартала текущего года составил 567,19 млрд юаней, увеличившись на 8,5% в годовом выражении.

В долларовом выражении данный показатель повысился на 6,3% - до $85,85 млрд.

Китай Минторговли FDI
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