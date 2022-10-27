"Русал" полностью разместил выпуск облигаций объемом 6 млрд юаней

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "ОК Русал" полностью разместила выпуск облигаций серии БО-001Р-01 объемом 6 млрд юаней, сообщил эмитент.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,75% годовых. Купоны полугодовые. Срок обращения выпуска - 2,5 года. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. юаней.

Предусмотрено обеспечение в виде внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (GZPR), МКБ (CBOM), ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк, ИБ "Синара", агентом - Газпромбанк.

В июле этого года "Русал" стал первым российским эмитентом, выпустившим облигации в юанях на внутреннем рынке. Компания разместила два пятилетних выпуска по 2 млрд юаней каждый со ставкой 3,9% годовых.

Статус Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) "Русал" получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году.