ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2022 год до 12-13%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России повысил нижнюю границу прогнозного диапазона инфляции на 2022 год с учетом декабрьского повышения тарифов ЖКХ, в базовом сценарии ждет теперь ее на уровне 12-13% вместо прежних 11-13%. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ, опубликованном после заседания по ключевой ставке.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться: в сентябре годовой темп прироста потребительских цен снизился до 13,7% (после 14,3% в августе) и, по оценке на 21 октября, уменьшился до 12,9%.

Месячный сезонно сглаженный темп прироста цен в сентябре увеличился. Это отчасти произошло за счет разового повышения тарифов на рынках страхования и мобильной связи. Без учета влияния разовых факторов месячный прирост цен также увеличился, однако оставался низким. Оперативные данные в октябре указывают на сохранение в целом низкого текущего инфляционного давления.

"Несмотря на происходящее снижение годовой инфляции, инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%", - отмечает ЦБ.