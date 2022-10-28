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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

ЦБ ожидает, что индексация тарифов ЖКХ в декабре добавит в инфляцию около 0,5 п.п.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Перенос сроков индексации тарифов ЖКХ прибавит к годовой инфляции около 0,5 процентного пункта в 2022 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы ожидаем, что месячный рост цен в декабре будет выше во многом из-за переноса на декабрь индексации коммунальных тарифов. Это прибавит к годовой инфляции около половины процентного пункта в этом году", - заявила она.

ЦБ повысил нижнюю границу прогнозного диапазона инфляции на 2022 год, в базовом сценарии ждет теперь ее на уровне 12-13% вместо прежних 11-13%. Уточненный прогноз учитывает, в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года.

Ранее стало известно, что правительство РФ приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

"Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов (ЖКХ - ИФ) с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%", - сообщало Минэкономразвития.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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