Рост цен на газ позволил Equinor увеличить квартальную прибыль в 6 раз

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA увеличила чистую прибыль более чем в шесть раз в годовом исчислении благодаря повышению объемов производства и скачку цен на энергоресурсы в мире.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $9,37 млрд против $1,41 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,45 млрд.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась в 2,5 раза, до $24,3 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков в $23,53 млрд.

Квартальная выручка Equinor повысилась в 1,9 раза, до $43,63 млрд.

Объем добычи вырос до 2,021 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 1,996 млн б.н.э./сут. годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2,067 млн б.н.э./сут.

Цена реализации газа в третьем квартале была на 60% выше, чем во втором, нефти - на 13% ниже, отмечают в компании.

Equinor сохранила квартальные дивиденды на уровне $0,2 на акцию, увеличив, при этом, размер дополнительных дивидендов до $0,7 на акцию с $0,5 на акцию. Компания также намерена запустить четвертый транш обратного выкупа акций - на сумму $1,83 млрд.

Капиталовложения компании в этом году, согласно ее оценкам, составят около $8,5 млрд. Средний показатель капиталовложений в 2022-2023 годах, как ожидается, составит около $10 млрд в год, в 2024-2025 годах - $12 млрд в год.

Equinor понизила прогноз добычи на 2022 год: согласно новым оценкам, он будет примерно на 1% выше уровня 2021 года, тогда как ранее ожидалось повышение на 2%.

С начала 2022 года капитализация Equinor выросла на 65%.