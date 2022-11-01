Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в ноябре будет нулевой

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в ноябре, как и в октябре, будет нулевой. Пошлина на подсолнечный шрот повысится с нуля в октябре до 1 145 рублей за тонну, сообщает Минсельхоз.

В сентябре пошлина на масло составляла 8 621,3 рубля за тонну, на шрот - 1 578,5 рубля за тонну.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $1 319 за тонну ($1 244 за тонну месяц назад), на шрот - $252 ($177).

С июля пошлины рассчитываются в рублях, а не в долларах, как ранее. Постановление, предусматривающее это и подписанное 30 июня 2022 года, также закрепляет продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну. Для перевода в рубли в формулу расчета пошлин введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).