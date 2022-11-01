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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 0,6% на старте торгов

Лидируют в росте бумаги "Сургутнефтегаза"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций во вторник открылись подорожанием blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дорожаютт нефть и металлы) в преддверии двухдневного заседания Федрезерва США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,4-0,6%, при этом лидируют акции "Сургутнефтегаза".

К 10:01 индекс МосБиржи рос на 0,6%, до 2179,29 пункта; индекс РТС вырос на 0,4%, до 1116,29 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар подорожал на 5 копеек до 61,53 рубля.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +1,9% "префы"), Polymetal (+1,1%), расписки OZON (+1,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), акции "Газпрома" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,1%).

Мосбиржа Brent WTI РТС Сургутнефтегаз ФРС США
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