Мишустин предложил странам ШОС создать систему обмена финансовой информацией

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россия предлагает создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) свою систему электронного обмена финансовой информацией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Еще одна общая задача - достижение независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. Для этого предлагаем создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества во вторник.

По его словам, "в качестве резервных каналов во взаиморасчетах считаем возможным использование национальных платформ межбанковских телекоммуникаций".

В ШОС входят Россия, Индия, Киргизия, Казахстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, еще четыре страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС - это Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.