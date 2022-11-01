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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Аналитики отвели несколько недель на реинвестиции дивидендов "Газпрома"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Основная часть дивидендов "Газпрома" может быть реинвестирована в течение нескольких недель, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

По их оценкам, около 70-80% выплаченных "Газпромом" дивидендов инвесторы еще не вложили в покупку ценных бумаг. Эксперты полагают, что этот объем может быть реинвестирован в течение нескольких недель.

"Многие заняли выжидательную позицию, после роста рынка на 20% покупать решится не каждый, нужна консолидация на достигнутых уровнях", - пояснили "Интерфаксу" в инвестбанке.

Как полагают аналитики, в связи с ожидаемым реинвестированием денег инвесторов, полученных в виде дивидендов "Газпрома", риски ослабления рынка акций ограничены, если геополитические новости не утратят нейтральный характер.

Газпром
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