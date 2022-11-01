"ЗН-Восток" с 2023 г. начнёт разработку иранского нефтяного месторождения Шадеган

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ООО "ЗН-Восток" со следующего года начнёт разработку месторождения Шадеган в Иране, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания межправкомиссии двух стран.

"Конкретика была по разным направлениям, например, Шадеган будет разрабатываться со следующего года. Это 7 млн тонн. (Разрабатывать будет - ИФ) "ЗН-Восток", - сообщил Новак.

Нефтяное месторождение Шадеган расположено в провинции Хузестан. Несколько лет назад предложения по его разработке выдвигали "Татнефть" и "Зарубежнефть".