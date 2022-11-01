Иностранным держателям евробондов-25 "Норникеля" не дошли выплаты

Компания советует обратиться к клиринговым системам

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Иностранные держатели еврооблигаций "Норильского никеля" с погашением в 2025 году пока не получили свои купонные выплаты, компания рекомендует им обратиться к клиринговым системам, которые должны были распределить платеж.

Выплата купона по долларовым еврооблигациям "Норникеля" с погашением в 2025 году приходилась на 11 сентября. В начале сентября компания получила согласие держателей всех пяти находившихся в обращении выпусков евробондов (это долговые бумаги с погашением в 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годах) на изменение условий их обслуживания, в частности, была согласована возможность проведения прямых платежей в адрес локальных владельцев евробондов.

Согласно опубликованному во вторник сообщению "Норникеля", компания осуществила прямые выплаты держателям евробондов-2025, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, остальным инвесторам платеж был переведен в соответствии с эмиссионной документацией – через основного платежного агента.

"Норникель" отмечает, что локальные владельцы евробондов получили выплаты в соответствии с условиями обслуживания. Что касается остальной части платежа, то компания была проинформирована основным платежным агентом о том, что средства переведены в адрес международных клиринговых систем 21 октября.

По имеющейся у "Норникеля" информации, платеж был зачислен на счета международных клиринговых систем, однако дальше, на счета держателей евробондов, он не поступил, говорится в сообщении. В то же время компания отмечает, что "как минимум некоторые" владельцы еврооблигаций компании с погашением в 2022 году, права на которые учитываются Euroclear, вне российских депозитариев, получили в полном объеме платежи по этим долговым бумагам, приходившиеся на 14 октября (компания в рамках погашения выплачивала основную сумму долга и купонный доход - ИФ).

"Норникель" полагает, что предпринял все возможные шаги для доведения купонного платежа до держателей евробондов-2025, включая активное взаимодействие с основным платежным агентом и предоставление всей запрашиваемой сторонами информации, подчеркивает компания.

"Поскольку "Норникель" не имеет рычагов воздействия на международные клиринговые системы, мы настоятельно рекомендуем тем владельцам евробондов, кто не получил свою часть выплат, обращаться с запросами к соответствующим клиринговым системам – напрямую, либо через депозитарии и брокеров", - говорится в сообщении. Инвесторы могут ссылаться на то, что Euroclear осуществил аналогичные выплаты в адрес держателей евробондов-2022, отмечает компания.

Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях – они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

Ряд компаний для его исполнения летом и осенью запустили голосования держателей евробондов, чтобы скорректировать документацию и заручиться их согласием на изменение схемы платежей, что позволяет им проводить раздельные выплаты в адрес российских и иностранных держателей.