Правительство РФ рассмотрит предварительные итоги уборки урожая в этом году

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует рассмотреть предварительные итоги уборки урожая 2022 года.

Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, этот вопрос включен в повестку заседания, которое состоится в среду.

Согласно материалам Минсельхоза, по данным на 28 октября, зерновые и зернобобовые культуры в РФ обмолочены с 45,1 млн га, что составляет 94,9% площади сева. Намолочено 150,2 млн тонн зерна (в бункерном весе, т.е. до очистки и сушки), что на 32,9 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года (117,3 млн тонн). Урожайность составила 33,3 ц/га (26,7 ц/га в прошлом году).

В том числе сбор пшеницы составил 105,9 млн тонн (78,5 млн тонн) при урожайности 35,9 ц/га (28,1 ц/га). Посевы обмолочены с 99,7% площадей. Ячмень убран с 99,5% посеянного, собрано 26,7 млн тонн (18,9 млн тонн) при урожайности 30,9 ц/га (23,9 ц/га). Уборка кукурузы пока отстает от темпов прошлого года. Посевы обмолочены с 29% площадей, собрано 4,9 млн тонн (7,8 млн тонн). Но урожайность в этом году выше - 59,6 ц/га против 51,5 ц/га годом ранее. Ниже прошлогоднего и показатели уборки риса: его посевы обмолочены с 56,3% площадей, намолочено 606,1 тысяч тонн (725,1 тысяч тонн) при урожайности 61 ц/га (64,3 ц/га). Гречихи собрано 1,18 млн тонн (813,6 тысяч тонн на аналогичную дату прошлого года), урожайность составила 11,3 ц/га (9,9 ц/га). Посевы обмолочены с 93,1% площадей.

Сахарная свекла выкопана с 57% площадей. Собрано 26,5 млн тонн (27,6 млн тонн), урожайность составила 453,3 ц/га (389,9 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 33,1 тысяч га (35,2 тысяч га).

С отставанием от прошлого года идет уборка подсолнечника. Его посевы обмолочены с 43% площадей, намолочено 7,8 млн тонн (12,5 млн тонн) при урожайности 18 ц/га (16,2 ц/га). Соя убрана с 53,1% площадей, намолочено 3,53 млн тонн (3,68 млн тонн) при урожайности 19,2 ц/га (16,9 ц/га). Рапс обмолочен с 91,4% площадей, намолочено 4,42 млн тонн (2,9 млн тонн), урожайность составила 20,7 ц/га (18,4 ц/га).

Сельхозпредприятия и фермеры убрали картофель с 79,1% площадей, накопали 5,869 млн тонн (5,445 млн тонн) при урожайности 245,9 ц/га (221,1 ц/га). Овощи убраны с 75,7% площадей, собрано 3,725 млн тонн (3,773 млн тонн), урожайность составила 264,4 ц/га (260,7 ц/га).